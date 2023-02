Ce se întâmplă cu Liverpool?! Reacția lui Jurgen Klopp după un nou eșec usturător

Wolves a început excelent partida. Joel Matip a înscris un autogol în minutul cinci, iar Craig Dawson a majorat diferența în minutul 12. În repriza secundă, Ruben Neves a dus scorul la 3-0, iar tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al centralului.

„Cormoranii” nu au mai câștigat de cinci etape în actuala stagiune a primului eșalon al Angliei, atunci când o învingeau pe Leicester pe teren propriu, scor 2-1 (Dewsbury-Hall 4', Faes A.G. 38', A.G. 45').

După înfrângerea cu Wolves, Jurgen Klopp a evidențiat faptul că nu există nicio scuză în urma performanțelor extrem de slabe ale echipei din Merseyside din acest sezon.

„Nu există nicio scuză. Nu pot să explic nimic. Primele 15 minute au fost oribile. Trebuie ceva schimbări, îmi pare rău. Trebuie să ne schimbăm de acum, nu e nicio explicație. Ne schimbăm imediat începând cu jocul viitor”, a spus Klopp, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

