SURPRIZA DE PROPORTII in meciul dintre CSM Bucuresti si Minaur Baia Mare! Cat s-a terminat meciul dintre cele doua echipe si cum arata clasamentul

Un nou pas gresit pentru CSM Bucuresti.

CSM Bucuresti a disputat astazi in sala Polivalenta meciul impotriva celor de la Minaur Baia Mare, meci contand pentru runda cu numarul 16 din Liga nationala de handbal feminin. "Tigroiacele" veneau cu un moral bun dupa victoria reusita in fata celor de la Metz in grupele principale ale Ligii Campionilor si toata lumea se astepta la o victorie impotriva baimarencelor.

La pauza scorul a fost 12-8 in favoarea celor de la CSM, insa in repriza a doua jocul fetelor antrenate de Adrian Vasile nu a mai fost acelasi iar Minauar Baia Mare a revenit pe tabela, iar meciul s-a incheiat la egalitate, 24-24. In urma acestui rezultat, CSM Bucuresti ocupa locul 2 in clasament cu 37 de puncte, la egalitate cu liderul Ramnicu Valcea, care are insa un meci in minus.



Cum arata clasamentul