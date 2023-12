Șoc la Mondialul de handbal în grupa României: Japonia a învins Danemarca! Tricolorele rămân cu șanse matematice la calificarea în sferturi

Chiar dacă au pierdut joi seara, scor 22-24 cu Germania, în Grupa Principală III de la Mondial, tricolorele au rămas cu șanse matematice datorită surprizei produsă de Japonia.

În ultima partidă a primei runde din Grupa Principala III, tot joi seara, selecționata Japoniei a răpus Danemarca, scor 27-26! La pauză, scorul era egal: 12-12. În urma acestui rezultat, România are speranțe extrem de firave, însă se mai agață de jocul rezultatelor.

În consecință, Cristina Neagu și colegele ei trebuie să câștige următoarele două partide și acumuleze șase puncte:

Eventualele victorii ale tricolorelor trebuie coroborate cu înfrângeri ale Danemarcei în următoarele partide.

Dacă scenariul se concretizează, Germania câștigă Grupa Principală III, iar România termină pe locul doi, cu șase puncte, și merge între primele opt națiuni de la Campionatul Mondial de handbal feminin.

1. Germania - 6p (3 meciuri)

2. Danemarca - 4p (3 meciuri)

3. Polonia - 4p (3 meciuri)

4. România - 2p (3 meciuri)

5. Japonia - 2p (3 meciuri)

6. Serbia - 0p (3 meciuri)

* Se califică în sferturile de finală doar primele două clasate.

Primele două clasate în grupele principale se vor califica în sferturile de finală, cu meciuri programate în 12-13 decembrie, urmate de semifinalele din 15 decembrie şi finalele pentru medalii, în 17 decembrie.

Sâmbătă, 16:30: România - Japonia

Luni, 19:00: Polonia - România

