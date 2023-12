S-au stabilit sferturile de finală la Campionatul Mondial de handbal feminin! Cum arată programul

Cândva o forță în handbalul mondial și european, România nu mai reușește de câțiva ani să aspire la lupta pentru semifinale. La CM actual, elevele lui Florentin Pera sperau că vor prinde locurile 1-8 și pentru a se califica la un turneu preolimpic, însă au ratat ținta.

Luni seara s-au stabilit și ultimele sferturi de finală de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Muntenegru a ajuns între primele opt reprezentative datorită victoriei Ungariei în fața Croației.

Franța - Cehia (Marți, de la 18:30)

Olanda - Norvegia (Marți, de la 21:30)

Suedia - Germania (Miercuri, de la 18:30)

Danemarca - Muntenegru (Miercuri, de la 21:30)

The main round at the 26th IHF Women's World Championship has reached its conclusion ✅ Six highly entertaining days went down to the wire, with many placements being determined by head-to-head differences ???? Take a look at the final rankings ????#aimtoexcite #DENNORSWE2023 pic.twitter.com/hy8vcL0WN5