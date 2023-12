Maghiarele au revenit incredibil în meci după ce erau în dezavantaj, scor 13-19, și au închis tabela la 23-22. Prin acest succes, Ungaria a încheiat pe locul 3 în Grupa Principală I și pe 10 în clasamentul general al Campionatului Mondial de handbal feminin - loc ce-i asigură calificarea la Turneul Preolimpic, competiție la care România nu are acces.

Ungaria, prin succesul contra Croației, i-a permis reprezentativei din Muntenegru să se califice în sferturi (loc 2 în Grupa Principală I), braț la braț cu Suedia, loc 1.

"Le-am învins pe croate într-o luptă eroică, încă ne putem califica la Jocurile Olimpice!", au titrat cei de la Nemzeti Sport.

"În ultimul meci al naționalei Ungariei, fetele au învins Croația cu 23–22 la Campionatul Mondial de handbal feminin. Avem locul trei în grupă și odată cu acesta posibilitatea de a participa la calificările olimpice. La turneu, echipa noastră națională a terminat pe locul 10, la un loc în spatele Braziliei, dar acestea sunt deja sigure de participarea la Jocurile Olimpice.

Ce revenire! După ce echipa maghiară de handbal feminin a pierdut sâmbătă în fața Suediei într-un alt meci crucial, a avut suficientă forță mentală pentru a se ridica pentru a doua oară într-o săptămână și, ca Pasărea Phoenix care se ridică din cenușă, să-și ia zborul cel mult.

Four goals behind with six minutes to go, Hungary ???????? fight back to take a narrow win and send Montenegro ???????? to the quarter-finals ????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/h2pVfIXnmL