ROMANIA - UNGARIA 19:00 | Mesajul Crinei Pintea inainte de meciul decisiv cu Ungaria: "Sa nu incepem asa cum am inceput cu Spania!"

Crina Pintea, pivotul nationalei Romaniei, a fost aleasa MVP-ul partidei cu Spania.

"Am fost foarte emotionata la finalul partidei, am izbucnit in lacrimi, le multumesc foarte mult colegelor mele, fara ele nu as fi putut ajunge la performanta asta. Ma bucur din suflet pentru victoria cu Spania, a fost un meci foarte greu."

Crina Pintea spune ca Romania nu trebuie sa mai repete greselile din prima parte a meciului de ieri.

"Cu Ungaria vom avea un meci foarte, foarte greu. Depinde de noi, e greu, dar nu imposibil."

"Important e sa fim unite, asa cum am fost si in partida cu Spania, doar asa putem trece peste greutatile din timpul unui meci."

"Nu ne permitem sa incepem asa cum am inceput cu Spania. Sunt tot felul de momente in timpul unui meci, poate emotii, nu stiu, sunt multe lucruri inexplicabile", a spus Crina Pintea.

