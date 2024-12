Campionatul European a început pentru România de vineri și, din păcate, sunt șanse ca, diseară, să și asistăm la încheierea competiției pentru fetele noastre. S-a ajuns aici pentru că, după partida entuziasmantă cu Cehia, câștigată cu 29-28, Bazaliu (foto) și colegele sale au pierdut în fața muntenegrencelor, scor 25-27.

În acest al doilea meci, rezultatul final nu reflectă realitatea de pe teren. Pentru că, deși am cedat la doar două goluri diferență, s-a văzut, de la mijlocul primei părți, că n-avem forța necesară pentru a câștiga. De altfel, în partea secundă, Muntenegru a condus cap-coadă, având și cinci goluri avans, de mai multe ori.

Cu o victorie și un eșec, România a ajuns acum la un meci de totul sau nimic, cu Serbia. Diseară, de la ora 19.00, această partidă, care se va juca tot la Debrecen (Ungaria), va decide soarta noastră la acest European.

Dacă pierdem, suntem eliminați 100%

La acest turneu final, după prima fază a grupelor, primele două clasate vor avansa în Grupele Principale. Și, primul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte, e rezultatul înregistrat în meciurile directe.

Pornind de aici, prima concluzie e că, dacă am pierde, diseară (ora 19.00), în fața Serbiei, atunci Europeanul se va încheia pentru noi.

O altă situație nedorită, care ne-ar elimina din competiție, ar fi victoria Cehiei cu Muntenegru la maxim două goluri. Un asemenea scor ar face ca meciul România - Serbia să fie irelevant. Pentru că s-ar face un clasament în trei, cu Cehia, Muntenegru și România, iar naționala noastră ar fi dezavantajată de golaveraj: -1, comparativ cu 0 sau +1 în dreptul muntenegrencelor și 0 sau +1 în dretul cehoaicelor.

În schimb, calculele calificării în Grupele Principale includ mai multe scenarii:

*România ar obține calificarea cu un egal contra Serbiei, dacă acest rezultat ar fi urmat de o altă remiză în Cehia – Muntenegru (21.00). Sau chiar de înfrângerea cehoaicelor. În prima variantă, România și Cehia ar încheia grupa cu câte 3 puncte, dar fetele noastre ar avea avantajul victoriei din prima zi, în meciul direct.

*Lucrurile se complică, dacă Cehia ar câștiga în fața naționalei din Muntengru. În cazul unei victorii a cehoaicelor, la o diferență de 4 goluri sau mai multe, România ar trebui să învingă Serbia, ca să avanseze în Grupele Principale.

*Dacă însă victoria Cehiei cu Muntenegru ar veni la o diferență de 3 goluri, atunci România are nevoie de două condiții pentru obținerea calificării. Prima: victoria cu Serbia. A doua: Muntenegru să înscrie maxim 26 de goluri într-o eventuală înfrângere cu Cehia. De ce această a doua condiție? Pentru că am ajunge la un clasament în 3, cu România, Cehia și Muntenegru la egalitate de puncte. În acest caz, departajarea se va face în funcție de golaveraj. Capitol la care, la ora actuală, situația e următoarea:

*România are -1

*Muntenegru are +2

*Cehia are -1

Atenție: vorbim despre golaverajul înregistrat după partidele între aceste formații, excluzând Serbia!

Dacă Cehia ar învinge Muntenegru la 4 goluri diferență, atunci golaverajul acestei naționale ar ajunge la -2. Ceea ce ne-ar avantaja pe noi, în cazul unei victorii cu Serbia. Pentru că am rămâne cu -1, în clasamentul în trei pomenit mai sus, și am avansa în Grupele Principale.

Dacă însă Cehia ar învinge Muntenegru la o diferență de fix 3 goluri, atunci această națională n-ar trebuie să înscrie mai mult de 26 de goluri în această înfrângere. Explicația e următoarea: eșecul muntenegrencelor, la 3 goluri diferență cu Cehia, ar lăsa România și Muntenegru la un golaveraj identic, de -1. Drept urmare, cu același punctaj și cu același golaveraj, s-ar trece la următorul criteriu de departajare: numărul mai mare de goluri marcate.

Aici, noi avem 54. Și ne dorim ca Muntenegru să ajungă la maxim 53. Pentru asta e nevoie ca la cele 27 de goluri pe care le-am încasat noi de la Muntenegru să se adauge maxim 26 date de această națională în partida din această seară, cu Cehia.

Iată cum arată clasamentul grupei, înaintea partidelor din această seară:

1. Muntenegru 4 puncte (golaveraj: 51-43)

2. Cehia 2 puncte (golaveraj: 55-53)

3. România 2 puncte (golaveraj: 54-55)

4. Serbia 0 puncte (golaveraj: 42-51)

Programul României la Campionatul European

*Vineri: România – Cehia (29-28)

*Duminică: Muntenegru – România (27-25)

*Astăzi, ora 19.00: Serbia – România

După aceste două meciuri, primele două clasate vor avansa în Grupele Principale.

Meciurile vor fi televizate de Digi Sport și de Prima Sport și vor fi livetext pe sport.ro.

Lotul României

*Portari: Curmenţ (Corona Braşov), Ciucă (Rapid), Hosu (CSM Bucureşti);

*Extreme dreapta: Borş (Dunărea Brăila), Seraficeanu (Gloria Bistriţa);

*Interi dreapta: Bucur (Gloria Buzău), Gogîrlă (Râmnicu Vâlcea);

*Centri: Necula (Râmnicu Vâlcea), Popa (Dunărea Brăila), Boiciuc (Corona Braşov);

*Interi stânga: Bazaliu (Gloria Bistriţa), Grozav (Rapid), Stoica (Rapid);

*Extreme stânga: Dindiligan (CSM Bucureşti), Lupei (Dunărea Brăila);

*Pivoţi: Ostase (Rapid), Coteţ (Dunărea Brăila), Jipa (Gloria Buzău).



Stafful naționalei feminine

*Antrenor principal: Florentin Pera

*Antrenor secund: Burcea Bogdan

*Antrenori portari: Barbu Kerkeles Ildyko

*Preparator fizic: Ștefan Ciuntu

*Medic: Florin Oancea

*Fizioterapeuți: Daniel Constantin Oprea și Victor Baciu

*Analist video: Ioan-Radu Cheregi

*Psiholog: Florentina Tonița

*Antrenor federal: Nicoleta Alexandrescu