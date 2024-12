Începând cu ediția aflată în desfășurare, Campionatul European de handbal feminin a trecut la un format cu 24 de echipe. Față de acum doi ani, numărul naționalelor prezente pe tablou a crescut cu opt. Această schimbare le-a permis unor formații, precum Turcia, să-și facă debutul la un Campionat European.

Ca să facă față la acest nivel, turcii au apelat la Costică Buceschi (foto, 54 de ani), având în vedere experiența sa, dar și faptul că provine din România, o țară cu o tradiție bogată în handbalul feminin. Iar Buceschi părea că a reușit să acomodeze Turcia cu nivelul ridicat al unui European. În prima etapă, elevele sale au făcut un meci decent, pierzând la doar șase goluri diferență, 24-30, în fața Ungariei, printre gazdele competiției.

Apoi, Turcia a scos o remiză cu Macedonia de Nord, 25-25, și nimic nu anunța dezastrul care avea să vină contra Suediei. În această partidă însă, turcoaicele au fost, pur și simplu, strivite: 19-47! O asemenea diferență de scor, de 28 de goluri, a fost fără precedent în istoria Campionatului European. Și a pus capăt participării Turciei la această ediție a turneului final, în condițiile în care naționala pregătită de Costică Buceschi s-a clasat pe locul 4 în grupa A, după Ungaria (6 puncte), Suedia (4 puncte) și Macedonia de Nord (1 punct). Primele două formații au avansat în Grupele Principale.

„Fetele au căzut“

După un meci horror cu Suedia, selecționerul român al Turciei a încercat să găsească explicațiile pentru un eșec istoric.

„Ce am învățat? Am învățat că trebuie să muncim mai mult. Am pierdut multe mingi, am irosit situații bune. Fetele au căzut, iar rezultatul final a fost foarte dur. Pentru noi e prima dată când luăm contact cu un European, când vedem ce se întâmplă aici. Trebuie să continuăm, fetele trebuie să muncească mai mult, când se întorc la echipele de club. Vrem ca data viitoare să fim pregătiți. Handbalul european are un nivel foarte ridicat“, a declarat Costică Buceschi.