Campioana României a reuşit să întoarcă scorul din tur, când Krim s-a impus cu scorul de 29-24. În sferturile de finală, Rapid va întâlni deţinătoarea trofeului, Vipers Kristiansand.

Pentru Rapid București au înscris Estavana Polman 8 goluri, Sorina Grozav 6, Orlane Kanor 5, Jennifer Gutierrez Bermejo 4, Danila Jose Carlos Azenaide 2, Albertina Da Cruz Kassoma 2, Marta Lopez Herrero 1, Lorena Ostase 1, Alicia Fernandez Fraga 1.

Denisa Şandru a apărat 5 aruncări (23,81%), iar Ivana Kapitanovic a apărat 3 (27,27%).

Kim Rasmussen, încântat de evoluția echipei



"Ne-am luptat exact cum trebuia. Sunt fericit că am meritat această victorie! Am avut drumuri complicate, la Zalău, în săptămână premergătoare, acum am avut o săptămână plină în care ne-am putut pregăti.



Jucătoarele au luptat şi asta mi-am dorit. Sunt mândru de ele. Sunt fericit. Ne vom hrăni din această energie! Avem meci în Liga Româneasca şi ne concentram pe ea", a declarat antrenorul Rapidului, Kim Rasmussen, după meci.