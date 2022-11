Danemarca - Norvegia, LIVE TEXT, ora 21:30! Finala nordicelor la Euro. Muntenegru și Franța luptă pentru „bronz”, de la 18:45

În semifinale, Norvegia, campioana europeană şi mondială en titre, a învins clar Franţa, campioana olimpică, scor 28-20 (12-11), în Arena Stozice din Ljubljana.

În cealaltă semifinală, Danemarca a trecut de una dintre echipele gazdă, Muntenegru, cu 27-23 (14-10). Echipa Danemarcei va juca din nou finala EURO la 18 ani după precedenta.

