Dinamo, la o victorie distanță de o performanță uriașă pentru handbalul românesc

"Buldogii" ocupă poziția a patra în Grupa A, cu nouă puncte acumulate în opt meciuri jucate, urmându-le în clasament celor de la PSG (14p), Veszprem (13p) și Magdeburg (10p), dar suclasându-le pe GOG Handbold (7p), Wisla Plock (5p), RK Zagreb (5p) și FC Porto (1p).

Până acum, elevii lui Xavi Pascual au câștigat cu Porto (32-27), Zagreb (29-28) și Plock (32-28, 28-26), au remizat cu GOG (38-38) și au cedat partidele cu Magdeburg (28-30), Veszprem (30-33) și PSG (29-36). În faza grupelor, dinamoviștii mai au de jucat cu Zagreb (8 decembrie / acasă), Veszprem (15 decembrie / acasă), Porto (8 februarie / deplasare), PSG (16 februarie / deplasare), GOG (23 februarie / acasă) și Magdebburg (2 martie / deplasare).

Posibilele adversare din playoff: Nantes, Aalborg, Kiel sau Szeged

Cel mai probabil, cu o victorie contra formației croate, Dinamo e aproape sigură de prezența în playoff, unde se va lupta pentru un loc în sferturile de finală cu Nantes (Franța), Aalborg (Danemarca), Kiel (Germania) sau Pick Szeged (Ungaria).

Spaniolul Xavi Pascual a declarat că "e foarte important să avem sala plină la acest meci, e probabil cel mai important meci din ultimii ani pentru Dinamo. Dacă fanii sunt alături de noi și ne încurajează, cred că e dificil să câștigi contra lui Dinamo. Noi avem nevoie de suporteri. Ajută mult echipa și sunt importanți pentru noi. Cum afectează altă echipă, nu e problema noastră. Cel mai mult ne ajută când nu iese jocul, când scorul nu e în favoarea noastră, atunci simțim cel mai mult ajutorul fanilor".

"Poate că galeria îi timorează pe adversari, dar mai mult ne ajută pe noi"

Căpitanul Vali Ghionea, fost jucător la Pick Szeged, Wisla Plock sau Sporting Lisabona, a lăudat și el atmosfera superbă pe care galeria lui Dinamo o face la fiecare meci, împingând echipa de la spate în momentele grele. "Așteptăm să vină cât mai mulți suporteri alături de noi, pentru că fanii noștri au făcut spectacol de fiecare dată când am jucat în Sala Polivalentă. Meciul clar va fi disputat, va fi un spectacol frumos, iar atmosfera cred că va fi, ca de fiecare dată, superbă. Suporteri obișnuiți, nu ultrașii, vor vedea un nivel de Liga Campionilor și pe teren, și în tribună.

Probabil că galeria noastră îi timorează pe adversari, deși sunt jucători profesioniști, dar mai mult ne ajută pe noi. Jucăm acasă, sunt momente când jocul nostru are un recul, dar galeria își face datoria, cântă indiferent de rezultat, iar în acele momente grele ne dă puterea să ne ridicăm. Ne dă un mare avânt, ne împinge de la spate în momentele grele", a spus extrema dreapta.

De aceeași părere cu Ghionea este și Robert Militaru, care a ajuns în vara trecuta la Dinamo de la rivala CSM București. Interul stânga a precizat că "așteptăm să fie sala plină, pentru că suporterii au fost mereu lângă noi. Am demonstrat deja că, atunci când fanii sunt alături de noi, nu ne poate opri aproape nimeni. Cred că cel mai mare plus din ultimul an sunt suporterii. Pentru că am reușit să jucăm cu sala plină meci de meci și ajutorul lor a fost incredibil".

Foto - Gabriel Chirea / CS Dinamo Bucuresti