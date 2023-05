Marele vis al Cristinei Neagu după ce a câștigat titlul cu CSM București

CSM Bucureşti şi-a asigurat titlul încă din 23 aprilie şi mai are de jucat un singur meci în acest sezon, în 26 mai, în deplasare cu Gloria Buzău. După 25 de etape, CSM are 73 de puncte, fiind urmată de Rapid Bucureşti, campioana din 2022, cu 64 puncte şi de Gloria Bistriţa (58).

„Îmi doresc mult să câștig Liga Campionilor cu CSM. Și la nivel de naționala, așa, să mă calific la Jourile Olimpice.

Am, am (n.r. - loc de titluri, de medalii, de tricouri de campioană acasă). loc am, numai să le câștig, asta e important”, a spus Cristina Neagu după victoria cu Saltina.

CSM Bucureşti a câştigat al şaselea titlu naţional din propriul palmares. Celelalte cinci titluri au fost câştigate între 2015-2018, respectiv în 2021. Cinci trofee Cupa României şi patru Supercupe mai are în palmares echipa antrenată de Adrian Vasile, iar la nivel european are trei medalii în Liga Campionilor – aur (2016), bronz (2017 şi 2018).

În acest sezon, CSM Bucureşti a ratat însă calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, fiind învinsă în ambele manşe din sferturi de Team Esbjerg.