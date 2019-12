"Jucam din ce in ce ma bine. Am incredere ca ne vom impune cu Ungaria." Prima reactie a Cristinei Neagu dupa infrangerea cu Muntenegru

Romania a fost invinsa de Muntenegru cu 27 la 26 in al patrulea meci de la Campionatul Mondial de handbal.

Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare din teren si a inscris de 11 ori in poarta Muntenegrului. Romania a avut un avans de 4 goluri la un moment dat, insa o perioada mai slaba a tricolorelor le-a facut pe muntenegrence sa inscrie 7 goluri consecutive.

La finalul partidei, Cristina Neagu s-a declarat mandra de echipa si spune ca ne vom impune cu Ungaria:

"A fost un meci cu multe momente bune si mai putin bune. In final, Muntenegru a castigat; victoria a fost obtinuta la limita in acest meci. Nu sunt multe de spus, sunt mandra de echipa mea, ne-am luptat foarte bine. Jucam din ce in ce mai bine, iar acum toata concentrarea va fi pe meciul cu Ungaria de vineri.

Trebuie sa castigam pentru a ne califica in grupele principale. Nu am urmarit foarte mult meciurile lor, insa am incredere ca ne vom impune", a spus Cristina Neagu la finalul partidei, conform gsp.