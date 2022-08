PRO TV a achiziționat drepturile de difuzare a meciurilor echipelor naționale de handbal și a partidelor din campionat, Cupa României și Supercupă

După ce le-a oferit românilor ocazia de a urmări cele mai importante meciuri de fotbal ale echipei naționale precum și meciurile campionatelor internaționale, PRO TV anunță un nou parteneriat cu Federația Română de Handbal.

Așa cum toți pasionații de handbal știu deja, acesta este singurul sport în care România este campioană mondială atât la feminin, cât și la masculin. În plus, de-a lungul anilor, campionatul românesc feminin și-a demonstrat puterea, fiind una dintre competițiile de top datorită perfomanțelor din concursurile europene.

Pentru următoarele patru sezoane: 2022 – 2023, 2023 – 2024, 2024 – 2025 și 2025 – 2026, PRO TV a achiziționat drepturile de transmisiune atât pentru canalele TV, cât și pentru platformele VOD și social media. Ca urmare a acestui parteneriat, PRO ARENA va deveni locul în care adevărații fani se vor simți ca pe ARENA handbalului românesc.

Portofoliul include 150 de meciuri de-a lungul unui an: șase meciuri din campionatul intern de handbal (trei din cel feminin și trei din cel masculin), meciurile echipei naționale de seniori feminin și masculine, patru din meciurile din Cupa României și cele din Super Cupa României.

„Achiziționarea drepturilor de difuzare a campionatului de handbal pentru următorii patru ani reprezintă un nou pas în angajementul pe care l-am luat de a dezvolta porfoliul nostru de Sport și de a le oferi telespectatorilor oportunitatea de a urmări meciurile lor preferate pe canalele noastre. După EURO, Europa League, Conference League, FA CUP, UFC și toate celelalte meciuri propuse de-a lungul ultimilor ani și în rândul celor ce vor urma, handbalul este următoarea noastră invitație pentru a conecta Românii care urmăresc PRO TV și VOYO. Suntem încântați de încheierea acestui parteneriat cu Federația Română de Handbal și suntem convinși că vor urma rezultate sportive incredibile”, declară Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Constantin Din, Președintele Federației Române de Handbal spune: „Suntem incantati de interesul romanilor pentru handbal. Am primit cu bucurie si responsabilitate ofertele jucatorilor din piata media pentru drepturile de televizare ale sportului nostru. Ne face placere sa anuntam ca sportul de echipa din Romania cu cel mai mare succes international, handbalul, se intilneste acum, firesc, cu cel mai puternic si apreciat brand media din Romania, compania Protv. In urmatorii 4 ani, impreuna cu Protv si Pro Arena, le vom oferi romanilor spectacolul din arenele de handbal. Am incredere ca handbalul si Protv vor face echipa buna!”

Rămâneți aproape de PRO TV și VOYO pentru a urmări cele mai importante meciuri de handbal din următoarele sezoane!