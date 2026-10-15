Vicecampioana CSM Bucureşti a remizat joi, în deplasare, cu formaţia Minaur Baia Mare, scor 32-32 (18-18), în ultimul meci din etapa a VI-a a Ligii Naţionale.

Minaur Baia Mare - CSM București 32-32

Principalele marcatoare ale partidei au fost Ribeiro 9 goluri, Rusten 6, și Rodriguez 6 pentru Minaur, respectiv Maslova 7, Friis 5, Dmitrieva 5 și Brnovic 5 pentru CSM.

În celelalte meciuri ale rundei, disputate începând de duminică, s-au înregistrat rezultatele: CSM Iaşi – CSM Tg. Mureş 24-25, CSM Slatina – Dunărea Brăila 24-26, HC Zalău – Rapid Bucureşti 25-35, Gloria Bistriţa – SCMU Craiova 32-26, Corona Braşov – CSM Tg. Jiu 20-22, SCM Rm. Vâlcea – Ştiinţa Bucureşti 39-26.

Gloria Bistriţa, lider neînvins

Etapa a VII-a programează meciuri duminică, două fiind amânate pentru 29 octombrie: CSM Bucureşti – CSM Slatina şi Rapid Bucureşti – Gloria Bistriţa.

După şase etape, campioana Gloria Bistriţa este lider neînvins, cu 12 puncte, urmată de vicecampioana CSM Bucureşti, tot neînvinsă dar cu un egal (11 puncte) şi de Dunărea Brăila (10 puncte).

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