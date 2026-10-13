Principalii marcatori ai meciului au fost Drăgan 6 goluri, Baba 6, pentru CSM, respectiv Melic 6, Sahinovic 5, pentru HC Izvidac.

În cealaltă partidă a etapei din grupa C se duelează Chambery - Kadetten Schaffhausen.

La debutul în grupa C, CSM Bucureşti a pierdut în deplasare cu Kadetten Schaffhausen, scor 32-39, iar apoi şi pe teren propriu, cu Chambery, scor 25-33.

Următoarea etapă, în 17 noiembrie, programează pentru formaţia bucureşteană deplasarea în Franţa, pentru returul cu Chambery.

În grupa E evoluează şi vicecampioana HC Buzău, marţi seară având programat meciul în deplasare cu SG Flensburg-Handewitt.

Din acest sezon a fost schimbat regulamentul din European League. Au fost eliminate tururile preliminare, iar din cele opt grupe doar primele două clasate se califică mai departe, adică în play-off.

În această fază se alătură echipele eliminate din grupele Ligii Campionilor (locurile 3-4) şi cele 28 de formaţii în total vor juca eliminatoriu pentru calificarea în optimi. Acolo vor ajunge şi două echipe de pe locul 5 în grupele principale ale Ligii Campionilor, pentru un total de 16.

Se va continua eliminatoriu în sferturile de finală, urmate de Turneul Final Four.

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