CSM București fierbe! Ultimatum pentru Adi Vasile

Antrenorul de 39 de ani ar putea fi demis în următoarele săptămâni, din cauza rezultatelor modeste din actuala ediție a Ligii Florilor.

Ce se întâmplă cu Adi Vasile

Conform Eurosport, Gabriela Szabo, directorul general al CSM București, i-ar fi transmis că dacă nu se va impune în următoarele două etape va fi demis.

Echipa ce are de departe cel mai mare buget din handbalul feminin românesc, CSM București, este pe locul doi în campionat, cu 35 de puncte după 15 etape, fiind depășiți de Rapid, care are patru puncte în plus.

Astfel, următoarele două etape, când Neagu și compania se duelează cu Rapid și Râmnicu Vâlcea, principalele contracandidate la titlu, pot fi decisive. Până acum, ”tigroaicele” s-au încurcat cu Gloria Bistrița, Dunărea Brăila, Râmnicu Vâlcea și Gloria Buzău.

În Liga Campionilor, CSM București a terminat doar pe locul 5 în grupă și se va duela cu CSKA Moscova, în playoff. Echipa care se va impune o va întâlni pe Esbjerg, în sferturile de finală ale competiției.

Adrian Vasile a fost numit în funcția de principal la CSM București în octombrie 2019, fiind unul dintre cei mai longevivi antrenori ce au stat pe banca echipei din capitală. Contractul lui este valabil până în 2023.

Adi Vasile este și selecționerului naționalei feminine a României.