CSM Bucuresti muta in mijlocul sezonului! Per Johansson a revenit la CSM Bucuresti si vrea sa forteze calificarea in Final Four

Suedezul e din nou in staff-ul tehnic al "tigroaicelor".

Cuplul de antrenori care a dus CSM Bucuresti in Final Four, in 2018, a fost refacut. De data aceasta, rolurile vor fi inversate, iar Per Johansson va fi secundul lui Adi Vasile in incercarea de a califica echipa in fazele superioare ale Ligii Campionilor.

Clubul bucurestean a facut anuntul oficial, suedezul revenind astfel pe banca tehnica dupa o pauza de doi ani. Per Johansson a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului, iar obiectivele sunt: castigarea tuturor trofeelor interne si calificarea in Final Four-ul de la Budapesta.

Adi Vasile si Per Johansson fac echipa si la nationala Muntenegrului, care va intalni Romania la turneul preolimpic din luna martie.

Suedezul a antrenat nationala tarii sale in perioada 2009-2012, iar in 2010 a reusit sa le duca le handbaliste in finala Campionatului Mondial, pierzand insa medaliile de aur in fata Norvegiei.