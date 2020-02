CSM Bucuresti-Ferencvaros 18:30, live www.sport.ro. Neagu, in forma maxima! Meci vital pentru calificare

Romancele incearca sa isi ia revansa dupa infrangerea din Ungaria, unde au pierdut la 10 goluri diferenta.





CSM Bucuresti o va intalni pe Ferencvaros de la ora 18:30, in Champions League.

Formatia romaneasca mai are nevoie de 4 puncte pentru o calificare matematica in sferturile competitiei. CSM Bucuresti vrea insa sa obtina 6 puncte, intrucat echipa spera la o pozitionare cat mai buna in grupa.

Cristina Neagu a declarat inainte de meci ca romancele isi doresc revansa dupa umilinta suferita in Ungaria.

"Eu vreau sa ne luam revansa, pentru ca, in ianuarie echipa noastra a suferit cea mai severa infrangere de cand joaca in Liga Campionilor. E un meci revansa dar si un meci foarte important, pentru ca avem nevoie de puncte. Fiecare meci e ca o finala si-l tratam ca atare pentru ca avem nevoie de toate punctele", a spus handbalista.

Ferencvaros, echipa aflata pe ultimul loc in grupa, isi joaca la Bucuresti ultima sansa. Daca o sa piarda cu CSM, echipa lui Elek Gabor isi poate lua adio de la sferturile competitiei.