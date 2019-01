Cristina Neagu a revenit dupa operatie! "Vreau un aur cu Romania, la Olimpiada sau la Mondial!"

Neagu se intoarce mai puternica dupa operatia la genunchi. Vrea sa castige un aur cu Romania, la Mondial sau la Olimpiada.

Cristina Neagu s-a intors in carje din Belgia, unde s-a operat, si sta pe tusa o jumatate de an.

"In mod normal, este vorba de 6-7 luni. Difera insa in functie de fiecare om. Eu sper ca in vara sa pot incepe pregatirea", a spus Cristina.

Neagu vrea un aur cu Romania, la Mondial sau la Olimpiada, pana se lasa de handbal.

"Cred ca avem o echipa valoroasa, care poate sa arate mult mai bine decat arata momentan."

CSM si Federatia i-au platit operatia Cristinei Neagu.

"Primele zile au fost destul de grele si doar cine a trecut prin asta poate sa inteleaga."