Constantin Din: "De opt ani handbalul se află pe traiectorie descendentă. Oamenii vor schimbarea". Când au loc alegerile la FRH

Fostul arbitru internaţional Constantin Din (53 de ani), unul dintre cei patru candidaţi la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal din 28 aprilie, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres că oamenii din handbalul românesc îşi doresc cu ardoare schimbarea, deoarece această disciplină sportivă se află pe o traiectorie descendentă de 8 ani.

Constantin Din este convins că va câştiga alegerile de săptămâna viitoare după ce a discutat în ultimele luni cu reprezentanţii a peste 90 la sută dintre cluburile şi asociaţiile judeţene cu drept de vot.

El îşi propune o serie de reforme pentru revigorarea handbalului, printre acestea numărându-se descentralizarea, mai exact o implicare mai mare a asociaţiilor judeţene în organizarea şi coordonarea activităţii handbalistice pe plan local. De asemenea, doreşte o implicare mai mare în pregătirea copiilor, juniorilor şi tinerilor, care în opinia sa au nevoie în paralel de o educaţie adecvată pentru a putea ajunge la marea performanţă.

Cel care în 2015 arbitra finala Ligii Campionilor la handbal masculin a menţionat că are în vedere şi o îmbunătăţire a arbitrajului românesc, care atrage în prezent multe nemulţumiri.

Iată mai jos interviul acordat pentru Agerpres

Domnule Din, de ce v-ar vota membrii afiliaţi ai FRH la alegerile de săptămâna viitoare?

În primul rând pentru că foarte mulţi dintre cei care sunt în activitatatea handbalistică îşi doresc schimbarea. Oamenii au realizat că de opt ani handbalul românesc se află pe o traiectorie descendentă. Aşa că ei îşi doresc cu ardoare schimbarea.

Bănuiesc că aţi discutat deja cu reprezentanţii cluburilor, credeţi că i-aţi convins de necesitatea unei schimbări?

Eu am discutat cu reprezentanţii a peste 90% dintre structurile sportive din România, au fost întâlniri directe, faţă în faţă, nu la telefon. Şi cred cu tărie în discernământul oamenilor din handbal pentru a reuşi împreună această schimbare de care avem toţi nevoie.

Pe scurt dacă îmi puteţi spune, ce vă propuneţi în următorii ani pentru a repune handbalul românesc pe linia de plutire?

În primul rând voi încerca să introduc respectul în handbalul românesc, demnitatea rezultatelor, demnitatea competiţiilor, pentru că trebuie să facem cu plăcere acest sport. Din păcate, constat că plăcerea a cam dispărut în rândul handbaliştilor. Iar pentru a îndeplini lucrurile astea este nevoie de reforme, una dintre ele fiind descentralizarea. Aici mă refer la nevoia ca asociaţiile judeţene să se implice mult mai mult în organizarea şi coordonarea activităţii handbalistice pe plan judeţean. Consider că asociaţiile judeţene ar trebui să conducă handbalul pe plan local, aşa cum federaţia conduce handbalul pe plan naţional. În afară de descentralizare, va trebui să avem foarte, foarte mare grijă de modul în care ne creştem copiii şi juniorii. E obligatoriu să le oferim condiţii optime de pregătire sportivă, dar în paralel şi o educaţie corespunzătoare. Consider că un sportiv poate să ajungă la marea performanţă şi să îşi atingă ţelurile doar printr-o educaţie bine conturată. Un proverb chinezesc spune că "Dacă îţi faci planuri pentru un an, cultivă orez. Dacă îţi faci planuri pe 10 ani, plantează un copac. Dacă îţi faci planuri pentru o viaţă, educă oameni". Aşa că eu voi pune mare accent pe educaţia şi cariera duală a tinerilor handbalişti.

Faptul că acum patru ani domnul Dedu a câştigat la un vot diferenţă vă dă speranţe mai mari?

Constantin Din: Când am luat decizia de a candida am făcut o evaluare şi am considerat că am şanse foarte mari de a câştiga aceste alegeri. Cred cu tărie în discernământul oamenilor din handbal şi da, într-adevăr, cred că voi câştiga alegerile.

Cum vi se pare până acum această luptă electorală, este una corectă?

Probabil că această luptă electorală a început pentru domnul Dedu acum 2-3 ani, când a schimbat Statutul Federaţiei Române de Handbal. Însă în această campanie electorală, mă refer de când ne-am anunţat noi, cei patru, candidaturile, nu cred că au fost lucruri ieşite din comun. Sunt lucruri care apar în orice campanie electorală, indiferent de disciplina sportivă.

Având în vedere cariera dumneavoastră de arbitru, ce măsuri veţi lua pentru redresarea arbitrajului românesc?Arbitrajul este un aspect delicat în momentul de faţă în handbalul românesc. Oamenii sunt nemulţumiţi de actul de arbitraj şi din această cauză va trebui să intervenim. Măsurile nu vor fi ceva de pe altă planetă, vom încerca să îmbunătăţim arbitrajul printr-o pregătire permanentă şi consistentă. Şi sunt convins că arbitrajul românesc îşi va reveni destul de repede în momentul în care sistemul de organizare şi conducere a Federaţiei Române de Handbal se va schimba.

La nivel de prime reprezentative cum veţi gestiona situaţia? Pare că şi naţionala feminină este în regres...

Sunt efecte normale ale lipsei de interes şi preocupare de la nivelul copiilor şi juniorilor din ultimii ani. Este evident că dacă nu suntem preocupaţi de handbalul juvenil, nu putem avea aşteptări în ceea ce priveşte rezultatele de la primele reprezentative. Deci pentru a avea echipe de seniori competitive trebuie să avem mare, mare grijă de modul în care ne educăm tinerii jucători. Se poate spune că e un paradox faptul că avem un campionat intern puternic la feminin, însă rezultatele naţionalei nu sunt cele aşteptate de noi. Dar în paralel cu acest nivel înalt al campionatului intern trebuie să avem, repet, mare grijă de modul în care îi pregătim şi îi introducem în handbalul de mare performanţă pe tinerii jucători. Pentru asta va trebui să facem o analiză clară şi eficientă şi să găsim soluţiile potrivite pentru a oferi şanse cât mai multe tinerilor în toate competiţiile organizate de Federaţia Română de Handbal.

Acum în vârstă de 53 de ani, Constantin Din este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti şi a fost arbitru internaţional IHF, oficiind la meciuri importante în ultimii 20 de ani, de la întrecerile europene la Campionate Mondiale şi Jocurile Olimpice. În prezent, el este om de afaceri şi observator EHF.

La alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal şi-au depus dosarele patru candidaţi: Alexandru Dedu, Constantin Din, Maximilian Gavrilă şi Bogdan Voina. Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Handbal este programată la 28 aprilie, de la ora 11:00, la Hotel Marriott din Capitală. În cadrul acesteia cei 245 de membri afiliaţi vor alege preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului de Administraţie.