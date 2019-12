Cinci concluzii dupa cel mai rusinos Mondial din istorie: cine a gresit si ce se poate indrepta

ROMANIA - JAPONIA 20-37 | TOATE FAZELE MECIULUI AICI

Exista o serie lunga de cuvinte care poate descrie prestatia Romaniei de la acest Mondial de handbal feminin. Fanii die-hard vor cauta mereu lucrurile pozitive, vor incuraja mereu echipa si ii vor « devora » pe cei care indraznesc sa critice. Insa cifrele nu mint, pot maximum deghiza adevarul. Iar cifrele de la acest Mondial nu au cum sa minta. Practic, Romania a reusit o singura victorie cu o echipa puternica. 28-27 cu Ungaria, in conditiile in care nationala noastra a reusit sa conduca o singura data, prin golul lui Neagu marcat cu 3 secunde ramase pe tabela de marcaj.

O selectie care nu trebuie comentata

“Selectia nationalei de handbal feminin nu e subiect de dezbatere publica“. Atitudinea aroganta a presedintelui FRH, Alexandru Dedu, a fost un semnal de alarma inca din luna noiembrie, atunci cand lumea handbalului a inceput sa puna intrebari odata cu lotul anuntat de Tomas Ryde pentru turneul final din Japonia. Presedintii de federatii sau antrenorii au dreptul la aroganta, au dreptul sa isi aroge aere de superioritate in momentul in care rezultatele exista. Dar chiar si cel mai optimist fan al nationalei trebuia sa fie rezervat inaintea acestui Mondial. Pentru ca pur si simplu, Romania a avut un singur plan: Cristina Neagu. O Neagu care nu avea mai mult de 10 antrenamente complete la club si la nationala inaintea turneului, o Neagu care revenea dupa o accidentare groaznica, o accidentare care a scos-o un an din circuit, o Neagu care nu era nici macar la 80% din potential. Iar dupa Neagu… potopul! Pur si simplu, linia de 9 metri nu era echipata pentru a se bate cu cele mai puternice echipe din lume.

Cifrele nu mint. Iar Madalina Zamfirescu si Gabriela Perianu, jucatoare eminamente de aparare, au fost mult timp solutii in atac. Zamfirescu si Perianu au, impreuna, in 12 meciuri jucate in acest sezon in Liga Campionilor la echipele lor de club doar patru goluri marcate! Patru goluri marcate! Evident, adversarii Romaniei stiau acest lucru si si-au creionat defensivele exact pe acest tipar. Iar lucrurile au stat exact cum ne asteptam. Romania nu a marcat decat 181 de goluri in cele opt meciuri jucate la Mondial, o medie infioratoare de 22,6 goluri pe meci. Din aceste 181 de goluri, Neagu a marcat de 49 de ori, 27% din goluri, in conditiile in care nu a stat pe teren mai mult de 35 de minute intr-un meci, iar in ultimele doua jocuri a strans 20 de minute, cu Japonia neintrand pe teren.

Un antrenor anesteziat, tranchilizat

De numele lui Tomas Ryde se leaga ultima mare performanta a handbalului feminin romanesc, bronzul de la Mondialul din 2015, cand nationala a inceput catastrofal, dar si-a revenit pe parcurs. Ei bine, atunci Romania avea echipa, avea jucatoare si avea o Neagu la 100%. Acum, aceste lucruri au disparut, iar armura impenetrabila a selectionerului suedez a inceput sa arate fisuri. Ryde (60 de ani) a castigat Liga Campionilor cu Viborg in 2006, dar de atunci au trecut 13 ani, timp in care suedezul nu a mai profesat la nivel inalt. Excelent motivator, selectionerul Romaniei si-a pierdut, parca, si aura vorbelor pe care o avea, dar si increderea Cristinei Neagu, pe care o castigase in 2015, incredere care l-a adus si pe banca lui CSM Bucuresti.

Ryde a pierdut primul meci din Liga Nationala cu CSM, la Zalau, 25-24, iar de atunci lucrurile au mers din rau in mai rau, colaborarea sa cu echipa de club sfarsindu-se brusc, in luna octombrie. Dar Ryde a ramas la nationala si a parut anesteziat, tranchilizat pe banca. Stilul vulcanic al lui Trefilov sau cel agitat al lui Per Johansson sunt, practic, antiteza celui pe care il adopta Tomas Ryde, care nu vorbeste aproape deloc la time-out-uri, initiativa fiind preluata de secundul Costica Buceschi sau chiar de Cristina Neagu. Unii au vorbit de bariera lingvistica, unele jucatoare neintelegand atat de bine engleza. Si atunci, de ce sa continui cu Ryde? Pana acum, limba nu era o problema cand Ambros Martin dadea indicatii, iar fostul selectioner e in semifinale cu nationala Rusiei, pe care a preluat-o in vara, castigand toate cele 8 partide de la acest Mondial. Diferenta de clasa, de experienta, de motivare!

Cifre catastrofale pe toate pozitiile

Cristina Neagu a reusit 49 de goluri, fiind, practic, singurul plus cu adevarat la acest turneu final, singura jucatoare care poate sa primeasca nota de trecere. Pivotii Crina Pintea si Lorena Ostase merita amintite pentru dorinta aratata, Pintea confirmandu-si statutul, in timp ce Ostase a demonstrat ca merita sa fie in Japonia. Insa statisticile celorlalte jucatoare sunt pur si simplu catastrofale. Extremele Romaniei – Aneta Udristioiu, Sonia Seraficeanu, Ana Maria Iuganu si Cristina Florica – au reusit, impreuna, 48 de goluri la Mondial, goluri dintre care Florica a marcat doua! Asadar, in opt meciuri, Udristioiu a incheiat cu 17 goluri, Seraficeanu cu 15 goluri, iar Iuganu cu 14. De luat in calcul e ca in meciul cu Ungaria, Seraficeanu a marcat de cinci ori, adica 33% din golurile de la Mondial, iar Iuganu de 6 ori, adica 42% din golurile de la turneul final.

Nici poarta, altadata un avantaj imens al nationalei, nu a functionat. Goalkeeperii nostri au avut un procentaj de 25,8% al paradelor la acest turneu final (79 de parade din 306 aruncari), in timp ce media Mondialului dupa 86 de meciuri jucate a fost de 29%. Doar Angola (24%), Australia (17%), China (23%), Cuba (21%), Coreea de Sud (23%) si Kazahstan (25%) au avut procentaje mai slabe decat Dedu, Dumanska si Ciuca. Ori si aici s-a vazut prapastia spre care ne indreptam.

Un bilant catastrofal

Cu ce ramanem de la acest Mondial? O victorie chinuita cu Kazahstanul, 22-20, o victorie normala cu Senegalul, 29-24, dar si una memorabila cu Ungaria, 28-27, un comeback de senzatie, un miracol pe care nimeni nu il poate explica in acest moment. In rest… potopul! Am pierdut cu Spania (31-16), Rusia (27-18), Suedia (34-22) si Japonia (37-20). Plus un esec la limita, 26-25, cu Muntenegru. Am fi meritat mai mult ? Cu siguranta, nu! Locul 12 la acest Mondial nu e cea mai slaba performanta din istorie la un turneu final – am terminat pe 17 in 2001 si pe 13 in 2011 – dar rezultatele si jocul sunt, cu siguranta, cea mai mare rusine din istorie. Am marcat doar 181 de goluri in 8 meciuri – doar Argentina (177), Australia (93), Brazilia (173), China (156), Congo (136) si Kazahstan (152) au reusit mai putine. Dar toate aceste echipe au avut sapte meciuri! Asadar, Brazilia si Argentina ne-ar fi depasit, ramanand in urma noastra doar echipe de mana a treia din handbalul mondial. E drept, cu atacul nu s-a castigat niciodata o medalie, dar o medie atat de slaba este pur si simplu incredibila.

Cu cine jucam pentru calificarea la JO

Ce urmeaza? Ultima sansa de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo o reprezinta turneul pre-olimpic care va avea loc in luna martie. Daca Romania termina pe locul 7 la acest Mondial, calificarea era aproape asigurata, pentru ca am fi jucat cu locul 2 de la Mondial plus Senegal si Argentina, in conditiile in care doua echipe merg mai departe. Asa, de pe locul 12, Romania merge la turneul pre-olimpic gratie locului 4 ocupat anul trecut la Euro, dar cu adversare mult mai puternice. Coreea de Nord va fi una dintre echipele cu care ne vom bate, dar si locurile 4 si 5 de la acest Mondial. Adica potentiali adversari de calibru, precum Germania, Olanda, Spania sau chiar Norvegia! In aceste conditii, cu aceasta echipa, lucrurile nu stau deloc bine.

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro