CM HANDBAL | Declaratii INCREDIBILE ale jucatoarei care si-a facut schimbare de sex! "Nu voiau sa ma vada la dus." A dus Australia la Mondial, dar a fost lasata acasa

Hannah Mouncey este prima jucatoare de handbal transgender din istorie.

Hannah (30 de ani) a facut parte din lotul care a calificat Australia la Campionatul Mondial din Japonia, dar a fost lasata acasa pentru turneul final.

Jucatoarea a vorbit despre motivele neconvocarii sale si a dezvaluit ce i s-a spus:

"O multime de oameni m-au intrebat pe Twitter, Instagram, Facebook, de ce nu sunt in Japonia. O sa expun motivul si sper sa fie un exemplu in lupta impotriva discriminarii de gen. Sper ca mesajul meu sa aiba un impact mai mare decat daca as fi jucat la Mondial.

Nu voi minti. Pot confirma ca am fost lasata pe dinafara din cauza ca un grup de jucatoare selectionate, sprijinite si de team manager, nu voiau sa ma vada la dus sau impartind vestiarul cu ele. Asta este singurul motiv pe care mi l-a dat antrenorul. Stia ca ceea ce face nu va avea un impact pozitiv, ca va primi critici. Desi inaintea selectiei finale am trecut toate testele fizice, mi-a spus ca varianta oficiala va fi aceea ca eram jos cu pregatirea fizica", a spus Hannah.

Jucatoarea cantareste 113 kilograme si are 1.88 metri inaltime. In treecut a evoluat si pentru echipa masculina de handbal a Australiei, pentru care a strans 22 de selectii. In acea vreme juca sub numele initial, Callum Mouncey.

Jucatoarea a practicat pentru o scurta perioada si fotbalul australian, un sport similar rugby-ului.