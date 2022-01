Ce a răspuns Cristina Neagu când a fost întrebată dacă mai revine la echipa națională: "A fost cea mai bună decizie"

La finalul partidei, Cristina Neagu a vorbit despre situația actuală a "tigroaicelor", dar și despre viitorul ei la echipa națională.

În urmă cu câteva luni, handbalista a declarat că ia o pauză în ceea ce privește prima reprezentativă și nu a participat la Campionatul Mondial din Spania. Neagu a mărturisit că a fost cea mai bună decizie pe care putea să o ia, iar acum este pregătită pentru a reveni la națională.

"A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în această iarnă, să nu merg la națională, am lucrat mai mult pentru corpul meu, m-am odihnit mai bine și sunt sigură că am luat decizia potrivită. (n.r - Când te vedem și la națională, că toată lumea te așteaptă cu brațele deschise?) Probabil că la următoarea convocare", a spus Cristina Neagu la finalul partidei cu nemțoaicele.

Neagu și-a prelungit înțelegerea cu CSM pe încă doi ani

"Cristina Neagu și Clubul Sportiv Municipal București au ajuns la un acord de a continua împreună! Cristina și-a prelungit actuala înțelegere cu încă doi ani!", au scris pe site-ul oficial cei de la gruparea condusă de campioana olimpică Gabriela Szabo.

Cea mai bună handbalistă a lumii în patru rânduri, Cristina Neagu, 33 de ani, evoluează la CSM București din 2017. Cristina a început handbalul la vârsta de 12 ani, la CSȘ nr. 5 București. Ca senioară a evoluat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Vâlcea și ŽRK Budućnost.