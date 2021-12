O nouă lovitură dată de CSM București după ce Cristina Neagu și-a prelungit contractul 

Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai valoroase handbaliste din echipa "Tigroaicelor", a semnat prelungirea contractului cu CSM București, se arată într-un comunicat pe site-ul oficial al grupării conduse de Gabriela Szabo.

Anunțul vine după ce bucureștencele au convins-o și pe Cristina Neagu să-și prelungească înțelegerea.

"Sosită în 2018 la București de la Krim Ljubljana, multipla campioană a Sloveniei, Elizabeth Omoregie a devenit în scurt timp una dintre jucătoarele de bază ale echipei noastre.

Elizabeth a luat decizia de a semna prelungirea angajamentului cu CSM București chiar în ziua în care a împlinit 25 de ani", scrie sursa mai sus citată.

Omoregie a copilărit în Plevna

Născută la Atena, Grecia, la 29 decembrie 1996, Elizabeth Omoregie a copilărit la Plevna, în Bulgaria, țara natală a mamei sale. A început să practice atletismul, dar, la vârsta de opt ani, a fost remarcată de antrenorii Nasko Tabakov și Gabriela Petrova de la echipa de handbal HC Lovech 98. Așa a ajuns să calce pe urmele mamei sale, care a fost portar de handbal!

„Atunci aveam doar 8 ani, dar mi-am dat seama foarte repede că handbalul va juca un rol foarte important în viața mea”, declara cu mai multă vreme în urmă Elizabeth.

În 2007 s-a transferat la Lokomotiv Varna, iar un an mai târziu, în 2008, sa alăturat echipei Sugar din orașul Plevna. Cu acest club a câștigat trei titluri de campioană a Bulgariei la categoriile Under 14, Under 16 și Under 19. În sezonul 2011-2012 a debutat la prima echipă a lui Sugar Pleven din campionatul Bulgariei, devenind cea mai bună marcatoare a echipei în acel sezon, la finalul căruia Sugar Pleven a încheiat competiția pe locul trei.

La 6 octombrie 2014, la vârsta de 17 ani, Elizabeth Omoregie își începea ascensiunea în handbalul mare, semnând un contract cu formația slovenă Krim Ljubljana.