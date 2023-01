Selecţionatele Norvegiei şi Danemarcei au încheiat neînvinse grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Polonia şi Suedia, după victoriile obţinute luni, în ultimele partide.

Norvegia a învins Germania cu 28-26 şi a câştigat grupa a treia, având victorii pe linie la acest turneu final.

Tobjørn Bergerud with a great double save as ???????? Norway take top of group III ???? #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/BjSGG21Jes

Câştigătoarea ultimelor două titluri mondiale, Danemarca, a învins Egiptul cu 30-25, condusă de Mathias Gidsel (8 goluri), Simon Bogetoft Pytlick (8) şi Mikkel Hansen (6).

De la africani, pivotul Mohamed Shebib (CS Dinamo Bucureşti) nu a marcat, dar interul Ali Zein (CS Dinamo) a reuşit 3 goluri.

A BIG goal from ???????? Egypt left back Hassan Kaddah — hammering it in from outside on the far right of the court ????#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/zUR467YF92