"Bravo, doamnelor!". Pink intervine în scandalul costumelor de la CE de handbal pe plajă: "Aș fi fericită să plătesc"

Vedeta internațională a scris pe Twitter că ar fi bucuroasă să plătească amenda în locul lor, încurajându-le în acelaşi timp să continue la fel.

"Sunt foarte mândră de echipa feminină a Norvegiei de handbal pe plajă pentru că a protestat împotriva regulilor sexiste privind 'uniforma' sa", a comentat Pink.

"Federaţia Europeană de Handbal ar trebui să plătească o amendă pentru sexism. Bravo, doamnelor!", a adăugat aceasta.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.