"Asta inseamna Craciunul pentru mine!" Cum arata camera plina de trofee din casa in care a crescut Cristina Neagu

Cristina Neagu isi petrece Craciunul in Bucuresti, acasa la parintii ei.

Cristina Neagu isi petrece Craciunul impreuna cu familia, in Bucuresti. A postat pe Facebook o poza din camera plina de trofee in care a crescut.

"Pentru mine Craciunul inseamna acasa. Asa arata acum o parte a camerei din casa parinteasca in care am crescut, in care ai mei parinti pastreaza mandri roadele muncii mele. Ii iubesc, ii respect si le multumesc pentru felul in care m-au educat. Craciun linistit alaturi de cei dragi!", a scris Cristina Neagu.