Bayern a vrut să transfere un jucător de la Manchester City, dar s-a retras când a aflat prețul cerut

Mijlocașul englez nu a primit foarte multe șanse din partea lui Pep Guardiola și ia în calcul transferul la o echipă care i-ar putea asigura mai multe șanse ca titular.

Printre echipele interesate de internaționalul englez s-a numărat și Bayern Munchen, echipa care domină fotbalul german de un deceniu. Doar că afacerea pare să fi picat, scrie jurnalistul Christian Falk.

Bavarezii au fost interesați de transferul lui Phillips, dar s-au retras când au aflat prețul cerut de Manchester City pentru mijlocaș: 50 de milioane de euro, adică aproape suma pe care campioana Europei a cheltuit-o pentru transferul său de la Leeds United.

Bayern nu-și dorește să cheltuie această sumă pentru transferuri în perioada de mercato din iarnă, astfel că mutarea pare să fi intrat, momentan, în ”stand-by”.

