Ionuț Radu vrea să îi pună piedică lui Manchester City: "Eu cred că putem obține ceva"

Liverpool s-a impus după golurile marcate de Cody Gakpo (31') și Darwin Nunez (70'). Pentru Bournemouth a înscris Justin Kluivert (64').

Ionuț Radu, încrezător înaintea meciului cu Manchester City

Ionuț Radu (26 de ani) a devenit titular la Bournemouth după accidentarea lui Neto, iar portarul român a fost integralist contra lui Liverpool, scor 1-2, în Cupa Ligii Angliei.

După meci, Ionuț Radu a vorbit despre reușita "senzațională" a lui Nunez, dar și despre temperatura foarte scăzută la care s-a disputat meciul.

"A fost un meci foarte, foarte dificil, dar cred că vremea a fost și mai dificilă, sincer. Am făcut un meci foarte bun ca echipă, însă nu am reușit egalarea pe final. Am sperat până la final, însă așa e fotbalul. Al doilea gol al lor a fost senzațional. Trebuie să îl revăd pentru că nu am apucat, însă din teren mi s-a părut că era imposibil să ajung la minge.

Am înghețat! Jocul meu de picior nu a fost atât de bun și pentru că piciorul îmi era înghețat. A fost o nebunie, dar trebuie să ne adaptăm. Suntem fotbaliști profesioniști, așa că trebuie să ne adaptăm la orice situație. Suntem plătiți să jucăm, așa că nu avem dreptul să ne plângem, însă pentru un fotbal bun e nevoie și de o vreme mai bună", a spus Ionuț Radu, pentru Bournemouth Echo.

Pentru Bournemouth urmează meciul din campionat cu Manchester City, sâmbătă, de la ora 17:00, iar Ionuț Radu se declară optimist înaintea confruntării de pe Etihad.

"Trebuie să ne concentrăm acum la meciul cu Manchester City, care este foarte, foarte important. Venim după victoria cu Burnley și trebuie să avem aceeași mentalitate împotriva lui City. Eu cred că putem obține ceva din acest joc", a mai spus Radu.

Bournemouth ocupă locul 17 în Premier League, cu 6 puncte în 10 etape.