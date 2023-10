Luis Enrique este speriat înaintea duelului din Liga Campionilor: ”Nimeni nu a vrut să pice cu ei”

Luis Enrique a prefațat duelul cu Newcastle de miercuri seara și a oferit informații cu privire la revenirea lui Kylian Mbappe. Întrebat de forma lui atacantului francez și dacă va juca, tehnicianul spaniol a transmis clar: ”Da, da, da!”

Fostul tehnician al Barcelonei a vorbit, de asemenea, despre forma celor de la Newcastle, locul 4 în Premier League anul trecut și despre integrarea lui Ousmane Dembele în lotul lui PSG:

”Pe Newcastle nimeni nu i-a vrut în această grupă de patru. Sunt o echipă de un nivel foarte înalt, cu jucători de foarte bună calitate. Presează bine și au idei fotbalistice bune, complete. Vor juca în fața propriului public.

Dembele, sincer, cred că este foarte bun. Poate juca pe ambele părți sau la mijloc. Poate face diferențe, a jucat mai ales pe dreapta, creează mult pericol. Este foarte rapid. Se adaptează bine, sunt sigur că va marca goluri în acest sezon și va contribui și mai mult cu pase de gol. Progresează bine, dar încă mai are loc să se perfecționeze.”

Luis Enrique nu este la prima întâlnire cu englezii de la Newcastle: ”A fost acum 26 de ani, cred că a fost ultima dată când au jucat în Liga Campionilor. Atmosfera de pe stadion a fost spectaculoasă și dificilă pentru adversarul lor. Au avut o echipă spectaculoasă și jucători buni. Au câștigat cu 3-2, chiar dacă eu am marcat. A fost un meci dificil.”

???????? Luis Enrique on Kylian Mbappé:

“He’s a high-level, world-class player. What I can add is that his technical and physical potential reinforces my idea that he is without a shadow of a doubt the best player in the world, and I am not saying that only because I am his manager, pic.twitter.com/SfIQfdITgC