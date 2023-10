Colegul lui Dennis Man a dat verdictul: „Puterea este ce s-a văzut după golul său!” 

Dennis Man a marcat golul victoriei pentru Parma în duelul din etapa a opta din Serie B, aducând astfel puncte importante pentru „cruciați”, care și-au consolidat poziția de lider în clasament. Parma are 20 de puncte în 8 meciuri jucate și este neînvinsă în acest sezon, în care are obiectiv promovarea în Serie A.

Moment importat sesizat de cochipierul lui Dennis Man

Gianluca Di Chiara, fundașul de bandă de la Parma, a vorbit la finalul meciului și a dorit să evidențieze un aspect foarte important, care face diferența în acest sezon, anume unitatea de care echipa dă dovadă. Di Chiara a vorbit despre momentul golului marcat de fotbalistul român, care a alergat, împreună cu echipa, către galerie, pentru a sărbători reușita.

„Puterea este ce s-a văzut după golul lui Dennis Man, a alergat cu întreaga echipă, împreună cu banca, spre fanii noștri. Este o imagine superbă pe care să o purtăm cu noi, să o cultivăm, pentru că eu cred că într-un campionat atât de important, având 20 de jucători cu o astfel de calitate și cu toți făcându-și datoria atunci când sunt chemați, cred că este fundamental și important.

Diferența? Am întâlnit o echipă mare cu individualități importante. O treabă bine făcută pentru că atunci când a trebuit să suferim am suferit, e bine că ne-am făcut treaba, am încercat. Am fost concreți pentru ocaziile pe care le-am avut e un lucru bun”, a declarat Gianluca Di Chiara conform ParmaLive.

Dennis Man a vrut să rămână la Parma

În perioada de mercato recent încheiată, Giovanni Becali a avut mai multe oferte pentru internaționalul român și a încercat să-l transfere către o formație din primul eșalon, însă fotbalistul nu a vrut să plece, anunță Tuttomercatoweb.

Potrivit sursei citată, Dennis Man are o relație foarte bună cu actualul antrenor și consideră că poate ajunge la o formă de succes în această perioadă, cu care să promoveze în Serie A cu echipa, moment în care ar putea avea mai multe oportunități de transfer.

Dennis Man, lăudat de antrenorul Parmei

Evoluțiile lui Dennis Man (25 de ani) au fost apreciate în Italia, chiar dacă internaționalul român a fost accidentat și a lipsit în trei partide. Fabio Pecchia a fost întrebat despre internaționalul român și a avut doar cuvinte de laudă.

"Este o călătorie și suntem cu toții fericiți, în primul rând el, pentru că se simte bine și este capabil să ofere continuitate.

L-am avut de la început și, în afară de o mică pauză din cauza unei mici probleme, a fost mereu apt. Ne poate face să vedem viitorul cu mai multă încredere, dar putem accelera acest proces de creștere pentru toată lumea", a declarat Pecchia, conform ParmaLive.