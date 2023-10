Interviu de colecție cu Ibrahimovic. Cum l-a sfidat pe Guardiola în prima zi la Barcelona și de ce a refuzat-o pe Arsenal

Atacantul suedez și-a încheiat oficial cariera de fotbalist în vara acestui an. În CV-ul lui Zlatan s-au regăsit cluburi uriașe, precum Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG sau Manchester United, iar pe parcursul întregii cariere a marcat 558 de goluri, multe dintre ele făcând înconjurul lumii.

Zlatan Ibrahimovic i-a acordat un interviu jurnalistului Piers Morgan, iar în avanpremiera lui au fost relatate mai multe declarații ale suedezului. "Ibra" a rememorat un prim episod de la FC Barcelona, din 2009, când a lucrat cu Pep Guardiola, antrenor cu care nu a avut o relație deloc bună, așa cum a afirmat în mai multe rânduri.

"Când l-a întâlnit pe Pep Guardiola, mi-a spus: 'Ai grijă, jucătorii de aici nu vin cu Ferrari'. Și ce am făcut? Bineînțeles, m-am dus și mi-am luat un nenorocit de Ferrari!", a povestit Ibrahimovic.

În cadrul aceluiași interviu, Zlatan a povestit de ce nu a ajuns la Arsenal în 1998, când avea doar 17 ani și juca la Malmo: "Wenger m-a invitat, dar nu am mers la Arsenal. Eu nu dau probe. Poate nu m-ați înțeles, dar nu dau probe! Sunt cel mai bun, mult mai bun decât restul", a spus în stilul caracteristic suedezul.

Ibrahimovic a vorbit și despre situația actuală a lui Manchester United, club care nu a câștigat titlul de un deceniu în Premier League și speră să își recapete gloria sub comanda lui Erik ten Hag.

"Erik ten Hag a venit la United de la Ajax, e o mare diferență. Eu am fost la ambele cluburi. Este un tip diferit de disciplină. Ajax este un club format din jucători talentați.

Cât timp îi dai antrenorului? Depinde de patroni, de ceea ce vor, dar fanii nu au răbdare, își doresc să câștige și îi înțeleg. Sunt obișnuiți să câștige.

United trebuie să câștige toate trofeele pentru care joacă. Acum sunt dominați de vecinii de la City, situația e total diferită. Ce s-a întâmplat cu Sancho și Cristiano Ronaldo... nu știu ce să zic", a spus fostul atacant.

