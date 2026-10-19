Alexia Blănaru, cea mai mare notă a României în calificările CM2026 – 13.666, la sărituri. CM de Gimnastică, pe Pro Arena și VOYO

Echipa României a încheiat calificările din cadrul Campionatului Mondial de la Rotterdam. Cea mai mare notă a fost obţinută, duminică, de Alexia Blănaru – 13.666, la sărituri.
Notele obţinute de gimnastele tricolore în calificări:
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Echipa României a încheiat calificările din cadrul Campionatului Mondial de la Rotterdam. Cea mai mare notă a fost obţinută, duminică, de Alexia Blănaru – 13.666, la sărituri.
Notele obţinute de gimnastele tricolore în calificări:
Paralele: Ariana Cotu 13.033, Alexia Blănaru 11.466, Anamaria Mihăescu 12.166, Iris Iordache 11.066;
Bârnă: Anamaria Mihăescu 11.866, Alexia Blănaru 12.300, Sabrina Maneca-Voinea 12.466, Iris Iordache 10.766;
Sol: Iris Iordache 12.500, Alexia Blănaru 12.700, Sabrina Maneca-Voinea 12.900, Anamaria Mihăescu 12.700;
Sărituri: Iris Iordache 12.700, Alexia Blănaru 13.666, Sabrina Maneca-Voinea 13.633, Anamaria Mihăescu 13.100.
Echipa României acumulează 151,996 puncte, în cursa pentru clasarea în primele opt, care avansează în finală. Echipa SUA a acumulat 164.529 în aceeaşi primă subdiviziune.
La individual-compus, Alexia Blănaru are cel mai bun punctaj dintre gimnastele tricolore (50.132 puncte, locul 6 după prima subdiviziune).
Duminică sunt programate 10 subdiviziuni în calificările feminine, gimnastele tricolore evoluând în prima dintre acestea.
În calificările masculine, Nicholas Ţarcă a fost singurul reprezentant al României, însă nu a reuşit vreo calificare în finale. În ierarhia la individual-compus a fost pe locul 80 (73.099 puncte).
Calificările s-au încheiat duminică şi au stabilit finaliştii din probe individuale, precum şi echipele calificate în finală - Japonia, Marea Britanie, Rusia, China, SUA, Elveţia, Olanda şi Columbia.
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