Alexia Blănaru, cea mai mare notă a României în calificările CM2026 – 13.666, la sărituri. CM de Gimnastică, pe Pro Arena și VOYO

Alexia Blănaru, cea mai mare notă a României în calificările CM2026 – 13.666, la sărituri. CM de Gimnastică, pe Pro Arena și VOYO Gimnastica
Alexandru Hațieganu
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CM de Gimnastică, în direct pe Pro Arena și VOYO.

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Alexia BlănarugimnasticaCM 2026Campionatul Mondial de gimnastica

Echipa României a încheiat calificările din cadrul Campionatului Mondial de la Rotterdam. Cea mai mare notă a fost obţinută, duminică, de Alexia Blănaru – 13.666, la sărituri.

Notele obţinute de gimnastele tricolore în calificări:

Paralele: Ariana Cotu 13.033, Alexia Blănaru 11.466, Anamaria Mihăescu 12.166, Iris Iordache 11.066;

Bârnă: Anamaria Mihăescu 11.866, Alexia Blănaru 12.300, Sabrina Maneca-Voinea 12.466, Iris Iordache 10.766;

Sol: Iris Iordache 12.500, Alexia Blănaru 12.700, Sabrina Maneca-Voinea 12.900, Anamaria Mihăescu 12.700;

Sărituri: Iris Iordache 12.700, Alexia Blănaru 13.666, Sabrina Maneca-Voinea 13.633, Anamaria Mihăescu 13.100.

Echipa României acumulează 151,996 puncte, în cursa pentru clasarea în primele opt, care avansează în finală. Echipa SUA a acumulat 164.529 în aceeaşi primă subdiviziune.

La individual-compus, Alexia Blănaru are cel mai bun punctaj dintre gimnastele tricolore (50.132 puncte, locul 6 după prima subdiviziune).

Duminică sunt programate 10 subdiviziuni în calificările feminine, gimnastele tricolore evoluând în prima dintre acestea.

În calificările masculine, Nicholas Ţarcă a fost singurul reprezentant al României, însă nu a reuşit vreo calificare în finale. În ierarhia la individual-compus a fost pe locul 80 (73.099 puncte).

Calificările s-au încheiat duminică şi au stabilit finaliştii din probe individuale, precum şi echipele calificate în finală - Japonia, Marea Britanie, Rusia, China, SUA, Elveţia, Olanda şi Columbia.

News.ro

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