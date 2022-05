Singurul lucru care mai stă în calea transferului lui Lewandowski la Barcelona

Conducerea bavareză a recunoscut că Lewandowski își dorește să plece de la echipă, iar Barcelona pare favorită pentru transfer. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, polonezul a luat deja decizia de a pleca de la echipă, iar impresarul său, Pini Zahavi, a ajuns deja la un acord de principiu cu formația de pe Camp Nou.

Lewandowski ar urma să semneze, potrivit sursei citate, un contract valabil până în 2025 cu Barcelona.

Acum, doar un singur lucru mai stă în calea transferului: cele două părți trebuie să ajungă la un acord, pentru că Lewandowski mai are contract cu Bayern, iar bavarezii nu vor să-și piardă golgheterul gratis.

Robert #Lewandowski pushing to join #Barça. The polish striker has decided to leave #BayernMunich and his agent Pini Zahavi has already reached an agreement in principle with #Barcelona for a contract until 2025. Now #FCB will work to close the deal with Bayern. #transfers https://t.co/0RMv3td4mJ