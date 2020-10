Replica FABULOASA a unuia dintre campionii lui Bayern pentru cel mai celebru lant de fast-food: "Am aplicat la voi! Nu m-ati sunat inapoi!" :)

Alphonso Davies (19 ani) este una dintre senzatiile fotbalului dupa sezonul excelent pe care l-a facut in tricoul lui Bayern Munchen.

Tanarul fundas are deja 7 trofee castigate alaturi de Bayern Munchen la doar 19 ani, unul dintre ele fiind printre cele mai importante: Champions League. Davies a facut senzatie in acest sezon atat in campionat, cat si in Champions League si este unul dintre cei mai promitatori tineri din fotbalul mondial.

Cu toate astea, lucrurile nu au fost intotdeauna la fel pentru Davies. In urma cu cativa ani, jucatorul canadian incerca sa se faca remarcat in fotbalul din Canada, insa voia sa isi castige proprii bani, motiv pentru care a decis sa aplice pentru un loc de munca la McDonald's, cel mai celebru lant de fast-food.

Alphonso Davies a avut o replica geniala pentru lantul de restaurante de la care nu a primit niciun raspuns inapoi in urma cu cativa ani: "McDonald's, daca vezi asta, am aplicat in unul dintre restaurantele voastre. Nu m-ati sunat inapoi!" :)

Alphonso Davies never got the call back ☎️ pic.twitter.com/fa6MUU3oIj — ESPN FC (@ESPNFC) September 25, 2020