TOTI in genunchi! Imaginea care face inconjurul lumii! Ce s-a intamplat inainte de Dortmund - Hertha

Jucatorii de la Dortmund si Hertha au ingenuncheat inaintea meciului pe care l-au jucat in Bundesliga.

Cei 22 de fotbalisti care au inceput meciul ca titulari s-au pus in genunchi in ceercul de la centrul terenului in semn de sustinere fata de protestul anti-rasism care a luat amploare in Statele Unite dupa uciderea lui George Floyd.



Jucatorii au ramas in genunchi cateva secunde, apoi arbitrul a fluierat startul partidei.



Dortmund si-a aratat solidaritatea si la unul dintre antrenamentele din aceasta saptamana, cand toti fotbalistii clubului au facut un gest similar.