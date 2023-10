Jerome Boateng e aproape de transfer: ”Se antrenează cu noi”

După ce s-a despărțit de Olympique Lyon, acolo unde a evoluat două sezoane, Boateng a rămas liber de contract și este aproape de revenirea la Bayern Munchen, clubul alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.

Fundașul german, campion mondial și dublu câștigător de Liga Campionilor, se antrenează deja cu gruparea bavareză, așa cum a anunțat antrenorul Thomas Tuchel.

Staff-ul tehnic al campioanei Germaniei nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul lui Boateng.

”Jerome e un jucător cu un mare merit și are dreptul să se antreneze cu noi. Este în Munchen și se menține în formă. Se antrenează cu noi acum și vom vedea ce vom decide”, a spus antrenorul lui Bayern.

