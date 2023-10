Revenire de senzație la Bayern: semnează campionul mondial ajuns la 35 de ani

Boateng, liber de contract, se află în discuții avansate cu Bayern Munchen pentru revenirea la club. Stoperul german este dorit de conducerea bavarezilor și este deja pregătit să joace, anunță jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky News.

Fostul internațional german va avea o nouă rundă de negocieri cu Bayern în cursul zilei de duminică, iar ulterior ar urma să efectueze vizita medicală și să semneze.

Jerome Boateng este liber de contract din iulie, după despărțirea de Olympique Lyon, club la care a evoluat în ultimele două sezoane. La Bayern, experimentatul stoper a evoluat timp de 10 ani (2011-2021), iar anterior a mai fost legitimat la Hertha Berlin, Hamburg și Manchester City.

În perioada petrecută la Bayern, Boateng a strâns 363 de meciuri, a marcat 10 goluri și a cucerit 25 de trofee, printre care două Champions League și nouă titluri în Bundesliga.

La nivelul fundașilor centrali, Bayern are în prezent variantele Matthijs de Ligt (accidentat), Dayot Upamecano și Min-jae Kim.

???? EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!

➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent

➡️ Bosses want him

➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️

No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/mmZ24SjANU