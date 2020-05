Eroare URIASA a arbitrului?! Boateng, interventie a la Ramos la sutul lui Haaland! A SARIT cu cotul spre minge, dar n-a fost nimic!

Joshua Kimmich a deschis scorul pentru bavarezi in prima repriza printr-o executie de senzatie, iar Bayern a intrat cu avantaj la pauza.

Erling Haaland a avut cea mai mare ocazie a reprizei secunde printr-un sut din interiorul careului, insa mingea a fost deviata cu cotul de Boateng si trimisa pe langa poarta lui Neuer.

Arbitrul a considerat ca Boateng era in cadere si a lipsit intentia de a atinge mingea, alegand sa nu verifice faza cu ajutorul arbitrajului video. Reluarile arata ca jucatorul lui Bayern ar fi dus mana spre balon.

