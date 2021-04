E faza care face inconjurul lumii! Neuer a facut o "romaneasca" inaintea derby-ului cu Leipzig: a strans plasa cu prosopul in fata arbitrului! Ce a putut sa urmeze

Unul dintre tusierii de la RB Leipzig - Bayern a remarcat un fir rupt in plasa portii lui Neuer inaintea derby-ului.

A cerut ca cineva de la intretinere sa intervina rapid pentru a remedia problema. Neuer n-a avut rabdare si a pus mana sa rezolve el situatia. :) A innodat prosopul in zona deschisa. Desi l-a amuzat pe asistent, solutia n-a fost considerata suficient de buna pentru ca jocul sa poata incepe. Neuer s-a chinuit serios sa stranga prosopul pentru a nu permite nicio bresa in zona compromisa. Efortul sau a fost in zadar! :)