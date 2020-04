Dortmund vrea sa dea LOVITURA pe piata transferurilor! Nemtii viseaza la cea mai valoroasa BIJUTERIE a Barcelonei 

Borussia Dortmund a pus ochii pe jucatorul care a facut senzatie la Barcelona.

Dortmund este aproape de o despartire de unul dintre cei mai buni jucatori, Jadon Sancho, care nu ar mai vrea sa ramana din vara pe Signal Iduna Park.

Conform cotidianului SPORT, nemtii au pus ochii pe Ansu Fati, unul dintre ce mai importanti jucatori iesiti din academia La Masia din ultimii ani. Tanarul atacant a facut senzatie la debutul sau in La Liga, reusind sa devina cel mai tanar marcator din istorie.

Oficialii lui Dortmund intentioneaza sa foloseasca banii din transferul lui Sancho pentru a-l aduce pe Fati, insa Barcelona ar fi dispusa sa renunte la el doar sub forma de imprumut. Motivul ar fi transferurile pe care catalanii le au in plan, care nu i-ar mai asigura lui Fati multe minute.

Ansu Fati a jucat 24 de meciuri pentru prima echipa a Barcelonei in acest sezon si a inscris de 5 ori. Tanarul jucator si-a prelungit contractul cu clubul pana in 2022, iar clauza sa de reziliere este de 170 de milioane de euro, insa aceasta poate ajunge pana la 400 in momentul in care Fati semneaza primul sau contract profesionist cu Barcelona.

Cota de piata a lui Ansu Fati este de 36 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

VIDEO cu golul cu care Ansu Fati a intrat in istoria Champions League drept cel mai tanar marcator: