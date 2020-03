Clipul care face inconjurul lumii! Portarul care a SOCAT Germania a fost la un pas sa-l depaseasca pe Duckadam: a aparat 5 penalty-uri si e EROU NATIONAL

Portarul a scos 5 lovituri de la 11 metri in meciul cu Dusseldorf din sferturile Cupei Germaniei. Datorita lui, clubul din liga a 4-a s-a calificat in semifinale! Batz a scos un penalty in timpul regulamentar, apoi a oprit 4 suturi din cele 10 trimise de Dusseldorf intr-o lupta epica de la 11 metri!

Neamtul a oprit la fel de multe penalty-uri ca eroul Stelei, Helmut Duckadam, in finala Cupei Campionilor cu Sevilla, din 1986. E insa departe de goalkeeperul roman, care a oprit 4 suturi consecutive la penalty-uri!



Daniel Batz. The man. The myth. The legend.

5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like ????#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2