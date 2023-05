Clauza de reziliere amețitoare din contractul lui Dominik Szoboszlai! Cât trebuie să plătească Newcastle pentru transfer

Transferat de RB Leipzig în 2021, maghiarul a impresionat cu evoluțiile sale și cota sa de piață a explodat, fiind în prezent evaluat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

S-a scris recent despre interesul puternic al celor de la Newcastle, revelația acestui sezon din Premier League, pentru ”perla” Ungariei, iar acum jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit care este clauza de reziliere a fotbalistului maghiar.

Echipele care vor să-l transfere pe Szoboszlai trebuie să plătească nu mai puțin de 70 de milioane de euro, sumă care ar reprezenta un record pentru un fotbalist din Ungaria.

”Următoarea întrebare”, a spus Szoboszlai, când a fost întrebat despre un posibil transfer în această vară.

"Next question...", Dominik Szoboszlai has replied to SkyDE after being asked about his potential move in the summer. ????✨

Release clause into his contract, €70m. In any case, feeling is for Hungarian talent to leave RB Leipzig. pic.twitter.com/rW8cuR9RBM