Campioana Bayern, doua LOVITURI pe piata transferurilor chiar in ULTIMA ZI de mercato! Cu ce jucatori s-au inteles nemtii 

Bayern Munchen a mai transferat doi jucatori chiar in ultima zi a perioadei de mercato!

Internationalul camerunez Eric Maxim Choupo-Moting, liber de contract dupa despartirea de Paris Saint-Germain, a semnat un contract pe doua sezoane cu campioana Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, anunta L’Equipe.

In varsta de 31 de ani, atacantul nascut la Hamburg a mai evoluat de-a lungul carierei la echipa din orasul natal, Hamburger SV, la FC Nurnberg, la FSV Mainz si la Schalke 04 in Bundesliga, precum si in Premier League, la Stoke City inainte de a face pasul catre echipa din capitala Frantei pe 31 August 2018 din postura de jucator liber de contract.

In prezent cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt.com la 4 milioane de Euro, Choupo-Moting face probabil cel mai imporant pas al carierei sale, la campioana Europei, unde probabil va fi rezerva lui Robert Lewandowski.

Bayern nu se opreste aici. Site-ul oficial al clubului a anuntat in urma cu putin timp revenirea la campioana Europei a lui Douglas Costa, aripa braziliana a lui Juventus Torino.

Astfel, fotbalistul revine la echipa de la care s-a transferat la Juventus, dupa 5 sezoane petrecute in tricoul "Batranei doamne" sub forma de imprumut.

Bayern, care l-a cumparat pe Douglas Costa in 2015 de Sahtiorul antrenat la acea vreme de Mircea Lucescu in schimbul sumei de 40 de milioane de euro, spera sa il readuca pe brazilian la forma care l-a consacrat si acesta sa suplineasca cu succes gaura lasata de intoarcerea lui Perisic la Inter Milano.