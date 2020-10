THRILLER pentru campioana Europei! LewanGOLski a marcat de PATRU ori pentru a aduce victoria! 

Bayern Munchen a reusit sa castige cu scorul de 4-3 impotriva celor de la Hertha Berlin.

Bavarezii pareau sa aiba meciul in mana asta dupa ce in minutul 51, aveau 2-0 pe tabela si un gol anulat de catre VAR. Hertha a continuat sa fie increzatoare in sansele ei, iar in minutul 59 a marcat golul de 1-2.

A urmat reusita de 2-2 a Berlinului, ca mai apoi Lewandowski sa aduca Bayernul in avantaj in minutul 85, reusind hattrickul. A urmat un final halucinant, in care Hertha a egalat, dar o greseala individuala a fundasului Mittelstadt a produs un penalty pentru Bayern in minutul 92.

Lewandowski a executat de la punctul cu var, aducandu-i Bayernului a doua victorie din acest sezon. Polonezul are 5 goluri si doua pase decisive in 3 meciuri.