Un fost jucator de la Barca si Inter vrea REVOLUTIE in fotbal: a adus tactica 2-7-2 la PSG! Portarul e mijlocas. FOTO

Motta a castigat Champions League alaturi de Mourinho la Inter Milano, iar acum vrea sa fie antrenor, dar cu o viziune diferita fata de tactica portughezului.

Motta este adeptul fotbalului total si vrea sa duca atacul la un nou nivel. Brazilianul este antrenor la echipa U19 a lui PSG, echipa unde si-a incheiat cariera de jucator. Intr-un interviu din presa italiana, Motta a explicat viziunea sa fata de fotbal.

"Vreau o echipa scurta ce poate sa controleze jocul cu presiune ridicata si multa miscare cu sau fara minge. Ideea mea e sa jucam ofensiv. Vreau ca jucatorul care are mingea sa aiba mereu 3 sau 4 solutii si doi colegi care sa-l ajute. Dificultatea in fotbal este adesea sa faci lucrurile simplu, sa controlezi, sa pasezi si sa devii liber. Nu imi plac numerele din teren pentru ca te poti pacali. Poti fi super ofensiv cu 5-3-2 si defensiv in 4-3-3. Conteaza si calitatea jucatorilor. Am avut un meci recent in care cei doi fundasi au terminat meciul ca numar 9 si 10. Dar asta nu inseamna ca nu imi plac jucatori precum Samuel sau Chiellini, jucatori nascuti sa fie fundasi".

Motta a explicat si tactica sa, 2-7-2, in care portarul este mijlocas. "Portarul se pune ca unul dintre cei 7 mijlocasi. Pentru mine, atacantul e primul fundas, iar portarul e primul atacant. Portarul porneste jocul, cu piciorul, iar atacantul e primul care trebuie sa puna presiune si sa recupereze mingea", a explicat antrenorul.

Visul lui Mottta acum este sa ajunga antrenor la prima echipa a lui PSG.

