Klopp a dat afara doi jucatori cumparati de Liverpool cu peste 30.000.000 euro dupa ce a cucerit trofeul UCL!

Liverpool, proaspata castigatoare a UEFA Champions League, trofeu cucerit pentru a 6-a oara in istoria clubului, s-a despartit oficial de Daniel Sturridge (29 de ani) si Alberto Moreno (26 de ani). Clubul englez a platit peste 30.000.000 euro in schimbul celor doi, iar acum i-a lasat sa plece gratis!



Liverpool a anuntat ca a reziliat contractele cu Daniel Sturridge, atacant care a mai jucat la Chelsea, si Alberto Moreno, fundas stanga achizitionat de la Sevilla.

Daniel Sturridge a jucat in 18 meciuri din Premier League si in 7 din UEFA Champions League in sezonul trecut. El a dat 2 goluri in campionatul englez si unul in Liga Campionilor.

De cealalta parte, Alberto Moreno a bifat doar doua aparitii in Premier League si doar una din UEFA Champions League.

Liverpool l-a cumparat pe Sturridge in 2013 de la Chelsea cu 15 milioane de euro, iar pe Alberto Moreno in 2014, de la Sevilla, cu 18 milioane euro.

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club ????

Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR