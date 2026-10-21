Ferracci îi cedează locul de președinte lui Antoine Arnault

Pierre Ferracci nu va mai avea o funcție administrativă la Paris FC, după 20 de ani. Deși acesta trebuia să renunțe la funcția de președinte abia la finalul stagiunii, a anunțat că va demisiona, iar locul său va fi luat de Antoine Arnault, al doilea fiu miliardarului Bernard Arnault și reprezentant al familiei proprietarilor clubului. Predarea de ștafetă va fi oficializată într-o ședință de pe 9 noiembrie, urmând ca Feracci să rămână în club ca președinte de onoare. Antoine Arnault este vicepreședinte și director general al Christian Dior SE și membru în consiliul de administrație al Comite Colbert (asociația producătorilor de bunuri de lux) și al editurii Gallimard.

Șeful Group Alpha a intrat în Consiliul de Administrație în 2006, iar în 2012 a fost numit președinte al lui Paris FC. În mandatul său, clubul a revenit în Ligue 1, după 46 de ani de absență, a contruit cantonamentul de la Orly și a dezvoltat echipa feminină. Ultimul meci al lui Ferracci ca președinte va fi împotriva lui AS Monaco, pe 1 noiembrie, pe Stade Jean-Bouin, unde va primi un omagiu din partea clubului și a fanilor. În acest moment, PFC se află pe locul al treilea în Ligue 1, la egalitate de puncte cu Lyon și PSG, dar cu golaveraj mai slab.

Familia Arnault are un pachet de 52.4% din acțiunile clubului

Familia Arnault deține un pachet de 52.4% din acțiunile clubului, în timp ce Pierre Ferracci (Alter Paris / 29.8%), Red Bull GmbH (10.6%) și Allirajah Subaskaran (BRI Sports Holdings / 7.2%) sunt acționari minoritari. Bernard Arnault, patriarhul familiei Arnault, are o avere de aproape 120 de miliarde de dolari, controlează gigantul Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) și se află constant în topul celor mai bogați oameni de pe planetă. În ultimii ani, LVMH a devenit partener al Formulei 1 și a fost sponsor principal al Jocurilor Olimpice de la Paris.

De cealaltă parte, Red Bull GmbH are o cifră de afaceri de peste 12.1 miliarde de dolari și are investiții serioase în sport, printre altele, deținând echipa Red Bull Racing din Formula 1 și cluburile de fotbal RB Leipzig, RB Salzburg, FC Liefering, RB Bragantino, RB Omiya Ardija și New York Red Bulls.

Pierre Ferracci este un afacerist francez, CEO al Groupe Alpha, cu o avere de ordinul sutelor de milioane de dolari, dar cu o influență socială și politică imensă în Hexagon. În urmă cu patru ani, Ferracci cedase 20% din acțiuni către investitori din Bahrain, dar aceștia au renunțat să investească, după ce Primăria Parisului și-a retras susținerea și clubul s-a aflat în centrul unei campanii de evidențiere a încălcării drepturilor omului în regatul din Orientul Mijlociu.

Allirajah Subaskaran este un afacerit britanic, crescut în Franța, dar originar din Sri Lanka. El este fondator și conducător al companiilor Lyca Mobile (telecomunicații) și Lyca Productions (entertainment). Mai finanțează Jaffna Kings (cricket / Lanka Premier League) și Lyca Kovai Kings (cricket / Tamil Nadu Premier League). Are o avere de peste 200 de milioane de euro.

Paris FC, clubul care înființat PSG

Paris Football Club este un club înființat în 1960, care a fuzionat cu Stade Saint-Germain, în 1970, pentru a forma Paris Saint-Germain FC, dar care s-a retras din asociere, în 1972. Spre deosebire de "Les Rouge-et-Bleu", PFC nu a cunoscut gloria, jucând mai ales în diviziile de amatori, iar ultima dată fusese prezent în Ligue 1 în sezonul 1978-1979. A urcat în prima divizie în 2025, iar în sezonul trecut a terminat pe locul al 11 în Ligue 1. Echipa joacă pe Stade Jean-Bouin (20.000 de locuri), arenă folosită și pentru întreceri atletice și meciuri de rugby, este antrenată de Liam Rosenior, iar cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Kevin Trapp, Luca Koleosho, Moses Simon, Diego Coppola, Jonathan Ikone, Hamari Traore și Maxime Lopez.

Academia clubului este considerată una dintre cele mai bune din Franța, formându-i pe Lassana Diarra, Mamadou Sakho, Tijani Belaid, Gabriel Obertan, Nordi Mukiele, Ibrahima Konate, Wylan Cyprien, Karl Toko Ekambi, Olivier Ntcham, Axel Disasi, Hannibal Mejbri, Sofiane Feghouli, Selim Benachour, Nicolas Douchez, Seko Fofana, Rayan Ait-Nouri, Boubakary Soumare sau Manu Kone. În mod tradițional, Paris FC era considerat al patrulea club ca importanță al capitalei Franței, după Paris Saint-Germain FC (Qatar Sports Investments), Red Star FC (A-CAP) și Racing Club de France Football (Patrick Norbert).

Clubul are și o secție de fotbal feminin, Paris Football Club Feminines, care evoluează în Premiere Ligue, are în palmares șase titluri de campioană a Franței, ultimul în 2006, și două Coupe de France și a ajuns până în semifinalele Champions League, în 2013.

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