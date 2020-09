Rapusa de Covid-19, PSG a avut probleme si in teren! Campioana Frantei a fost invinsa de nou-promovata Lens

Din echipa PSG-ului au lipsit cei mai importanti jucatori.

PSG a pierdut primul meci jucat in noul sezon din Ligue 1. Formatia lui Thomas Tuchel a fost invinsa in deplasarea de la Lens, scor 1-0. Golul victoriei gazdelor a fost marcat de Ganago in minutul 57 al partidei. Echipa nou-promovata a reusit surpriza serii, insa nici parizienii nu avut parte de formatia obisnuita.

Infectati cu Covid-19 dupa ce si-au petrecut vacanta in Ibiza, Neymar, Di Maria, Icardi, Marquinhos, Mbappe, Navas si Paredes au lipsit din primul 11 obisnuit al campioanei Frantei.

In urmatoare etapa, PSG o va infrunta pe Marseille pe Parc des Princes, duminica, 13 septembrie.

PSG (4-3-3): Bulka - Bernat, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa - Verratti, Gueye, Herrera - Ruiz-Atil, Muinga, Sarabia

Lens (3-4-3): Leca - Gradit, Bade, Medina - Michelin, Doucoure, Perez, Sylla - Ganago, Kakuta, Banza